حماس: مستعدون لخوض معركة الردع إذا قصفت إسرائيل غزة

© REUTERS / MOHAMMED SALEM الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

رام الله — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تغريدة على "تويتر" اليوم الإثنين، "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها تكلفتها ستفوق تقديراته وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم وعلى جاهزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا".

وتوعد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الإثنين، قطاع غزة برد إسرائيلي "ملائم" على عملية إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه إسرائيل، محملا حركة "حماس" المسؤولية بصفتها المسؤولة عن القطاع.

وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "أطلقت حركة حماس صباح اليوم صاروخا صوب إسرائيل ونحن نعتبر أن هذا هجوما إرهابيا خطيرا سيواجه برد ملائم".

#عاجل في هذه الساعة بدأ #جيش_الدفاع شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في أرجاء قطاع #غزة.



بعكس حماس التي اختارت طريق الإرهاب بدلا من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع #حماس_مسؤولة pic.twitter.com/YcoOgYzywK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

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مشيرا إلى أنه "في أعقاب هذه الأحداث اتخذت إسرائيل عدة خطوات أولها إغلاق المعابر البرية مع قطاع غزة وإلغاء مساحة الصيد البحري ودفع تعزيزات عسكرية إلى الحدود الجنوبية بينهم لوائي مشاة ومدرعات بالإضافة إلى قيادة فرقة عسكرية".