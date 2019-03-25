الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الجيش شن سلسلة غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في أنحاء متفرقة من قطاع غزة

© REUTERS / Amir Cohen حماس: مستعدون لخوض معركة الردع إذا قصفت إسرائيل غزة

رام الله — سبوتنيك . وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية قصف صاروخي على تل أبيب فجر اليوم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "بدأ الجيش شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أرجاء قطاع غزة".

وأضاف أدرعي "نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة أنحاء القطاع".

وفي السياق، أكد شاهد عيان لسبوتنيك أن "مروحيات الجيش الإسرائيلي استهدفت موقع عسقلان، التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس، شمال قطاع غزة".

ومن جهتها أعربت حركة حماس عن استعدادها لخوض معركة الردع والدفاع حال قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة.

#عاجل في هذه الساعة بدأ #جيش_الدفاع شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة #حماس الإرهابية في أرجاء قطاع #غزة.



بعكس حماس التي اختارت طريق الإرهاب بدلا من الطريق التي تخدم مواطني غزة، نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة انحاء القطاع #حماس_مسؤولة pic.twitter.com/YcoOgYzywK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2019

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تغريدة على "تويتر" اليوم الإثنين، "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أي حماقات بحق غزة ومقاومتها تكلفتها ستفوق تقديراته وسيجد نفسه أمام مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم وعلى جاهزية تامة لخوض معركة الردع والدفاع عن شعبنا".