النائب العام المصري يتحرك في واقعة "اغتصاب طالبة الأزهر"

قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصري، التحقيق فيما نشر حول اغتصاب طالبة في جامعة الأزهر بصعيد مصر، وهو ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

وقرر النائب العام المصري، تكليف نيابة استئناف أسيوط باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتحقيق بشأن من قام عمدا بنشر أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع، وإلحاق ضرر بالمصلحة العامة، عن الواقعة المكذوبة والخاصة باختطاف طالبة من المدينة الجامعية في جامعة الأزهر.

وأضاف البيان أن قراره جاء في ضوء ما لاحظته النيابة العامة مؤخرا من قيام بعض الأشخاص ببث ونشر أخبار كاذبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، كتبوا عن اختفاء طالبة، تدعى نورا، وتعرضها لاغتصاب أثناء تواجدها في المدينة الجامعية للأزهر فرع أسيوط (صعيد مصر)، وكتب عدد من المستخدمين مطالبين بالتحقيق في الواقعة، ومطالبين بالكشف عن تفاصيل "الجريمة" التي حدثت مع نورا، واتهم المذيع المصري أحمد موسى أنصار جماعة "الإخوان المسلمين" بترويج الشائعة وتهييج الطالبات.

​من جانبها أصدرت جامعة الأزهر بيانا رسميا نفت فيه ما يتردد حول اختطاف فتاة بمبنى المدينة الجامعية بفرع أسيوط، وأهابت الجامعة بمختلف وسائل الإعلام، تحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أي بلبلة تتعلق بطالبات وطلاب الجامعة، أو نشر أي أخبار دون أن تصدر عن المصادر الرسمية دون تحقق.

وأكدت الجامعة في بيانها "طلاب الجامعة أمانة في أعناق إدارة الجامعة، وحذرت الجامعة الصفحات التي تروج مثل هذه الشائعات، بأن الإدارة القانونية بالجامعة سوف تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يروج مثل هذه الشائعات.

وكذلك نفى اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، شائعة اغتصاب وقتل الطالبة نورا.

وقال خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء "dmc، المذاع على فضائية "dmc" مساء أمس الأحد، "الطالبة التي ذكروا اسمها كانت في إجازة، ولحسن الحظ أنها تواجدت اليوم، وجلست مع الطلاب ونفت الشائعة، إلا أن البعض أصر على رأيه".

ولفت إلى أن الطالبة التي ادعوا عليها أصيبت بأزمة نفسية، وأكد المحافظ على أن "الشائعة مقصودة وتستهدف إحداث حالة من التوتر في المجتمع".

وشدد المحافظ على أن العملية التعليمية بالجامعة منتظمة، وأن المدينة الجامعية منضبطة.