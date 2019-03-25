النيابة العامة السعودية تكشف لغز انتحار "طفل الباحة"

كشفت النيابة العامة السعودية ملابسات انتحار طفل سعودي عمره 11 عاما، بعدما تم العثور عليه مشنوقا.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم الاثنين، إن مصدرا في وزارة العدل، كشف لغز انتحار طفل في منطقة الباحة، بعدما وجده والداه معلقاً بسلك شاحن في دولاب غرفته.

وأوضح المصدر أن الطفل استعجل أضواء الشهرة، وأنه نشر فيديو عن عالم الجن، لكنه لم يحقق التفاعل الذي تمناه على الإنترنت بحثا عن النجومية.

وتابع المصدر "نشر الطفل فيديو آخر، يظهر فيه شخصيته متطلعا لعدد كبير من اللايكات والتعليقات، إلا أن الفيديو الثاني لم يحقق أهدافه"، مشيرا إلى أنه اختار رد فعل غير متوقع إثر عودته من يوم دراسي، حيث ربط عنقه بسلك كهرباء، ولم تعلم والدته إلا بعد مفارقته الحياة، بحسب صحيفة "عكاظ".

ولفتت الصحيفة إلى أن النيابة العامة ربطت بين انتحار الطفل وشغفه بالألعاب الإلكترونية والمبالغة الشديدة في مشاهدة "يوتيوب".

وذكرت النيابة أن التحقيقات كشفت أن هاتف الطفل كان يوجد به لعبة بوبغي (MOBILE PUBG).