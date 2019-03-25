هنية: أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال فالمقاومة قادرة لردعه وشعبنا لن يستسلم

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الاثنين، إن أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال فإن شعبنا لن يستسلم له والمقاومة قادرة على ردعه.