هنية: أي تجاوز للخطوط الحمراء من قبل الاحتلال فالمقاومة قادرة لردعه وشعبنا لن يستسلم

وأضاف هنية، في تصريحات صحفية، تتعرض القضية الفلسطينية لهجمة شاملة في مختلف المستويات والجبهات في القدس والضفة وغزة وكذلك الأسرى داخل سجون الاحتلال"، وفقا لوكالة "سما" الإخبارية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، بدء شن غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية قصف صاروخي على تل أبيب فجر اليوم.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "بدأ الجيش شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أرجاء قطاع غزة".
وأضاف أدرعي "نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة أنحاء القطاع".
وفي السياق، أكد شاهد عيان لسبوتنيك أن "مروحيات الجيش الإسرائيلي استهدفت موقع عسقلان، التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس، شمال قطاع غزة".
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