رئيس بلدية تل أبيب يأمر بفتح ملاجئ المدينة

قرر رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي، مساء اليوم الإثنين، فتح الملاجئ في المدينة بعد بدء قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

© REUTERS / MOHAMMED SALEM الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على غزة

القدس — سبوتنيك . أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بأن "رئيس بلدية تل أبيب أصدر تعليمات بفتح الملاجئ في المدينة تحسباً لأي تطورات مع قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية قصف صاروخي على تل أبيب فجر اليوم.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، "بدأ الجيش شن غارات على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في أرجاء قطاع غزة".

صاحب المنزل الذي دمر فجر اليوم بصاروخ أطلقته حماس على وسط إسرائيل يرفع بكل فخر واعتزاز العلم الإسرائيلي على ركام منزله.



نحن صامدون ومتمسكون بأرضنا ولا أحد سيقتلعنا منها. الآن يدفع إرهابيو حماس الثمن على اعتداءاتهم الصاروخية الإرهابية على أراضينا. البادئ أظلم, #حماس_مسؤولة pic.twitter.com/BfIWUyOEuY — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) March 25, 2019

وأضاف أدرعي "نحذر سكان القطاع من الاقتراب للمباني والمواقع الإرهابية في كافة أنحاء القطاع".

وفي السياق، أكد شاهد عيان لـ"سبوتنيك" أن "مروحيات الجيش الإسرائيلي استهدفت موقع عسقلان، التابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحماس، شمال قطاع غزة".