سياسي في جنوب السودان يكشف موعد تشكيل الحكومة الانتقالية

قال دون قاي، المسؤول في وزارة الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، إن الحياة بطبيعتها عادت إلى العاصمة جوبا بعد البدء الفعلي في تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه بصورته النهائية في الخرطوم، العام الماضي.

جاء ذلك باتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 25 مارس/ آذار الجاري.

© REUTERS / جنوب السودان يرد على التهديدات الأمريكية

وأضاف المسؤول في وزارة الشؤون الإنسانية، أن اللجان، التي نص عليها اتفاق السلام تقوم بممارسة عملها بشكل يومي تمهيدا لإعداد التقارير النهائية من أجل البدء في تشكيل الحكومة الانتقالية بتوافق كل الأطراف في مايو/ أيار المقبل، مشيرا إلى أن عمل اللجان يهدف إلى التوصل إلى صيغ نهائية يتم طرحها في النهاية والبدء في تشكيل الحكومة.

وأكد المسؤول في جنوب السودان، أن اللجنة العسكرية والأمنية مارست عملها وأخرجت جميع الفصائل المسلحة إلى خارج العاصمة جوبا تمهيدا لبدء المرحلة المقبلة، التي ستشهد عملية دمج لتلك الفصائل وتسليم الأسلحة الثقيلة للجيش الوطني، وقد قام أعضاء اللجنة بعدة زيارات للمناطق، التي تتواجد بها القوات الحكومية والمعارضة لوضع خطط عمليات الدمج وتوزيع السلاح.

ولفت دون قاي، إلى أن دولة جنوب السودان تشهد اليوم حالة من الهدوء والاستقرار الأمني لم تشهدها من قبل، وأن الجميع أصبح لديه قناعة بأن خيار السلام أفضل بكثير من خيارات الحرب والدمار، التي لم تجن منها السودان والجنوب سوى الخراب والدمار.

ووقع فرقاء جنوب السودان يوم 5 أغسطس/ آب الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم على الاتفاق النهائي للسلام في جنوب السودان بحضور إقليمي ودولي.

وتضم الاتفاقية التي تم توقيعها، خمسة فصول، علما أن الوساطة كثفت جهودها لتجاوز نقاط الخلاف والتوصل إلى اتفاق يحقق السلام والاستقرار في جنوب السودان.

وسبق ذلك بيوم واحد، توقيع فرقاء جنوب السودان، يوم 25 يوليو/ تموز، وثيقة اتفاق مبدئية لتقاسم السلطة بين الحكومة بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، والمعارضة بزعامة نائب الرئيس السابق زعيم المتمردين رياك مشار.