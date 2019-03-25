إسماعيل هنية يعلق على إعلان ترامب سيادة إسرائيل على الجولان المحتل

علق رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال هنية في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، من جديد برزت ملامح الخطة الأمريكية التي تستهدف المنطقة والتي طالت اليوم الحقوق السورية".



© Sputnik . Valeriy Melnikov ماذا قال المسؤولون الأتراك عن اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل

وأضاف، أن هذه المواقف الأمريكية وهذه القرارات الظالمة التي تأتي من خلف البحار، لن تغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية، وحقوق الشعب العربي السوري في الجولان المحتلة".

وتابع، "أن الجولان سوف يبقى جزءا لا يتجزأ من الأرض السورية، وأننا نقف إلى جانب سوريا أمام هذه الغطرسة الأمريكية التي لا تحترم الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، والتي طالت أيضا قضيتي القدس واللاجئين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع، اليوم الاثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967.

جاء التوقيع في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض؛ كما نقلت وكالة "رويترز".

وأضفى المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس/ آذار الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن "تعترف تماما" بسيادة إسرائيل على الجولان.

وتعطي هذه الخطوة فيما يبدو دفعة لنتنياهو قبيل انتخابات شديدة التقارب في التاسع من أبريل/ نيسان.

وردت وزارة الخارجية السورية على بيان ترامب قائلة، "في اعتداء صارخ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية أقدم الرئيس الأمريكي على الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل إلى كيان الاحتلال الصهيوني".