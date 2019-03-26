الشرطة تكشف لغز العثور على جثة أديبة مصرية

نجحت الشرطة المصرية في فك طلاسم العثور على جثة الأديبة المصرية نفيسة قنديل مكبلة اليدين في منزلها.

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وبحسب مصادر في عائلة الأديبة المصرية تحدثت لـ" سبوتنيك " أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض، مساء الاثنين، على المتهم بقتل الأديبة، أرملة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر.

وقال شقيق القتيلة إن المتهم اعترف بتفاصيل جريمته، وأنه ارتكب جريمته بقصد السرقة، وأرشد المتهم عن المسروقات التي حصل عليها من منزل القتيلة بعد ضربها بآلة حادة على رأسها.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وعُثر قبل أسبوع على جثة الأديبة مكبلة اليدين وغارقة في دمائها، بمنزلها بقرية رملة الأنجب، بمحافظة المنوفية.

ونفيسة قنديل كاتبة وصحفية وناقدة مصرية، لها عدد من الدراسات النقدية لعدد من الشعراء بينهم زوجها عفيفي مطر، كذلك الشعراء أمل دنقل وأحمد عبد المعطى حجازى وآخرون.

وتلقت أسرة الناقدة والأديبة نفيسة قنديل، العزاء بمسجد الحامدية الشاذلية بشارع جامعة الدول العربية، مساء اليوم الإثنين، بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والفنية والثقافية.