الجيش اليمني يسيطر على مواقع شرق صعدة

حقق الجيش اليمني المدعوم من التحالف، يوم الاثنين، تقدما جديدا في معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين" بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... الحوثي يتوعد التحالف برد في عمق دوله في حال التصعيد بالحديدة

القاهرة — سبوتنيك . وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر" أن "القوات تمكنت من استكمال تحرير وادي الغول وأجزاء من السلسلة الجبلية الممتدة على طول الوادي في منطقة عنبان خلف تبة الاريال باتجاه مركز مديرية كتاف شرق صعدة".

وحسب موقع الجيش "أسفرت المواجهات العنيفة عن مقتل وجرح عدد من عناصر الحوثيين، وإحراق عربات وآليات، واستعادة أسلحة عدة".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.