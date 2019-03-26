الكويت تأسف لاعتراف أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان

أعربت الكويت، اليوم الثلاثاء، عن أسفها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وجاء في بيان الخارجية اليوم أن الكويت تعرب عن "أسفها واستيائها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية".

وأضاف أن القرار "يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا سيما القرار 497 الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية واعتبارها لاغية".

ولفت البيان إلى أن مثل هذه القرارات "تمثل تقويضا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط وتهديدا للأمن والاستقرار"، مؤكدا موقف الكويت الداعي للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين".

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، "هي خطوة مؤسفة، إذ كنا نتوقع ونتمنى أن تكون هناك خطوات تسهم في احتواء الاحتقان في المنطقة".

وقال الجار الله، في تصريح للصحفيين نقلته عنه وكالة "كونا": "هذا الاعتراف سيؤدي إلى مزيد من التوتر وتدهور عملية السلام المتعثرة أصلا".

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعوا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.