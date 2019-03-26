عون ردا على قرار ترامب حول الجولان: لا يمكن لدولة أجنبية أن تتصرف بأراض ليس خاضعة لها

وأكد عون أن لا يحق لرئيس دولة أجنبية بالتصرف بأراضي دولة أخرى وهذا يعارض القانون الدولي.
وأشار عون إلى خطر تفاقم التوتر في المنطقة بسبب هذا القرار، ناهيك عن أن مثل هذه القرارات تخالف علانية، القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تستمر ليومين سيعقد خلالها لقاءات مع مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والروحية بالإضافة إلى لقاء مع الجالية اللبنانية في روسيا.
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