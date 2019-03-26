عون: نأمل بمساعدة روسية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

أعرب الرئيس اللبناني، ميشيل عون، خلال لقائه رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، عن أمله بالحصول على دعم من روسيا لمساعدة بلاده التي أنهكت مشكلة اللاجئين اقتصادها، وإعادتهم إلى أراضيهم.

© Sputnik . Alexei Kudenko عون ردا على قرار ترامب حول الجولان: لا يمكن لدولة أجنبية أن تتصرف بأراض ليس خاضعة لها

وقال عون: "نأمل أن تساعدنا روسيا في إعادة اللاجئين إلى سوريا، لأن المشكلة بالنسبة لنا أصبحت اقتصادية كبيرة. لأن أميركا أخذت اللاجئين السوريين رهينة، و لبنان هو من يتحمل المشكلة الكبيرة".

كما حذر عون من تجدد موجات هجرة اللاجئين إلى أوروبا، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في بلاده.

وتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية، تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي تستمر ليومين سيعقد خلالها لقاءات مع مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والروحية بالإضافة إلى لقاء مع الجالية اللبنانية في روسيا.