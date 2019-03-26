الإمارات تأسف وتدين قرار أمريكا الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

أعربت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أسفها واستنكارها الشديدين لقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وذكرت الإمارات أن هذه الخطوة تقوض فرص التوصل إلى سلام شامل وعادل في المنطقة، وأكدت عدم إمكانية تحقيق الاستقرار والسلام طالما تواصل إسرائيل احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية، وذلك بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

‎وأكدت أن "الجولان أرض سورية عربية محتلة وأن قرار الإدارة الأمريكية لا يغير هذا الواقع".

#الإمارات تعرب عن أسفها واستنكارها للقرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية#وامhttps://t.co/6O0gVuw3ys — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 26, 2019

​‎كما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على قرارات مجلس الأمن رقم / 242 / لعام 1967، ورقم / 497 / لعام 1981، والمبادئ المنصوص عليها في مبادرة السلام العربية والمتعلقة بالانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 25 مارس/ آذار، على إعلان اعتراف بلاده بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل. وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن مع رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

واعتبر ترامب أن إعلانه "يهدف إلى حماية أمن إسرائيل من التهديدات"، فيما ثمن نتنياهو إعلان ترامب واعتبره "عدالة تاريخية".

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1981، الذي يدعو إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وليس لها أثر قانوني دولي.