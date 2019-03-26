ظريف: لم يفت الأوان بعد لإيقاف كابوس الحرب المخزية في اليمن

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن السعودية رفضت خطة السلام الإيرانية في اليمن في 2015، مشددا على أنه لم يفت الأوان لإيقاف كابوس هذه الحرب.

وأضاف ظريف، في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "السعودية وحلفاؤها رفضوا خطة السلام الإيرانية في اليمن في أبريل/ نيسان 2015، مؤكدين أن النصر هناك سيكون في متناول يدهم خلال 3 أسابيع".

وتابع ظريف: "اليوم ونحن عشية السنة الخامسة لهذه الحرب المخزية، نذكر بأنه لم يفت الأوان بعد لإيقاف كابوس هذه الحرب".

Saudi Arabia & its allies rejected Iran's peace plan for Yemen in April 2015—claiming that victory was at hand within THREE WEEKS.



On the eve of the war's shameful FIFTH YEAR, a reminder that it's not too late to stop the nightmare that this war has become. #StopTheWarOnYemen — Javad Zarif (@JZarif) March 26, 2019

​وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.