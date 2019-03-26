مقتل 4 وإصابة 3 في غارة لطيران التحالف العربي على صعدة

قتل 4 أشخاص وأصيب 3 آخرون في غارة لطيران التحالف العربي ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الثلاثاء، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقالت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "طيران التحالف شن غارة على بوابة المستشفى الريفي في سوق مديرية كتاف شرق صعدة، أسفرت عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين".

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" تعلن قصف تجمعات للجيش اليمني في صنعاء بصاروخ باليستي

وأضافت أن القصف ألحق أضرارا كبيرة بالمستشفى ودمر محطة بنزين، مشيرة إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع لاستمرار تحليق الطيران وصعوبة إسعاف الجرحى.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.