بشأن العمرة... السعودية تتخذ قرارا جديدا

ووافقت وزارة الحج والعمرة على مشروع عمرة المضيف ويهدف إلى تمكين المواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها من استقدام واستضافة 5 معتمرين لثلاث مرات سنويا، حسب "اربيان بيزنس".

الرياض: السماح للسعودي والمقيم باستضافة 5 معتمرين.. قريباً | أريبيان بزنس https://t.co/iowq7dNDjI — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) March 26, 2019

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة، عبد العزيز وزان، إن المشروع يهدف إلى "تمكين المواطنين والمقيمين من استقدام واستضافة من ثلاث إلى خمسة معتمرين، تُصدر لهم تأشيرات للمواطنين على السجل المدني والمقيم على الإقامة".

ويسمح القانون باستضافة المقيم للأقارب من الدرجة الأولى ويستوجب عليه رعايتهم وخدمتهم حتى مغادرتهم.