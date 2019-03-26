حماس تؤكد وحدة فصائل المقاومة في مواجهة الاعتداء الإسرائيلي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مجددا أن "المقاومة الفلسطينية لن تتراجع عن دورها في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وكسر الحصار الذي يفرضه على الشعب الفلسطيني".

رام الله- سبوتنيك وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، ‏إن "غزة ومقاومتها ستبقى عصية على الانكسار وستفرض إرادتها على المحتل في كل مرة وستنتزع حقها بالعيش بحرية وكرامة، وستكسر الحصار عن نفسها".

© REUTERS / AMIR COHEN إسرائيل تؤكد رصد نحو 30 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة

شدد على أن الالتفاف الشعبي حول المقاومة يشكل الدرع الحامي والسند والظهير لهذه المقاومة وهي تواجه الاحتلال، معربا عن قناعته بأن "الأداء الموحد للمقاومة في مواجهة العدوان على غزة يؤكد مرة أخرى أن وحدتنا في الميدان هي أحد عوامل صمود شعبنا وانتصار مقاومته".

وكانت إسرائيل قد اتهمت حركة حماس بتنفيذ هجوم صاروخي، أول من أمس. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع غزة باتجاه وسط إسرائيل. الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي لحماس".

وأضاف "تتحمل حماس مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ينطلق منه".

وأعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص في هجوم صاروخي على وسط إسرائيل، ودعت السلطات المحلية السكان للجوء إلى الملاجئ للاحتماء بها.

وأعلنت إسرائيل إغلاق معبرين مع قطاع غزة وتقليص مساحة الصيد للصيادين الفلسطينيين، وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "منسق أعمال الحكومة في المناطق، الميجر جنرال كميل أبو ركن، أعلن عن إغلاق معبري إيرز وكرم شالوم، وتقليص مساحة الصيد البحري في قطاع غزة حتى إشعار آخر"، موضحا: "تم اتخاذ القرار في أعقاب إطلاق الصاروخ صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".