تسجيل
14:23 26 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    راجمات الجيش السوري تدك آخر جيوب داعش في بادية السويداء

    الجيش السوري يقضي على مجموعات من "داعش" و"كتائب العزة" في ريفي السويداء وحماة

    © Sputnik . basem haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 30

    تمكن الجيش السوري من القضاء على مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي في بادية السويداء الشرقية، فيما تمكنت وحدة عسكرية من إحباط محاولة تسلل مجموعة أخرى في ريف حماة الشمالي باتجاه المناطق الآمنة.

    وذكرت وكالة "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "وحدة من الجيش العربي السوري قضت على مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي".

    الجيش العربي السوري في إدلب
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    الجيش السوري يسحق 25 إرهابيا صينيا... والكورنيت يطيح بـ 15 آخرين شمال حماة
    وبحسب الوكالة، فإن "وحدة من الجيش قضت على مجموعات إرهابية من تنظيم "كتائب العزة" حاولت التسلل من محور بلدة لحايا باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي".

    وعلى محور آخر، تمكنت وحدة من الجيش السوري من القضاء على مجموعة تنتمي لتنظيم "داعش" في بادية السويداء الشرقية.

    ونقل موقع "مراسلون" عن مصادر ميدانية في ريف السويداء قيام وحدة من الجيش السوري بالقضاء على مجموعة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" كانت تختبئ في أحد الجروف الصخرية في المنطقة.

    وأكدت المصادر أن العملية تمت في بادية السويداء الشرقية وفي منطقة الكرع، حيث نفذت وحدة الجيش السوري عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن القضاء على 5 من إرهابيي "داعش" ، ونشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر لحظات ما بعد العملية.

    وكان الجيش السوري أعلن تحرير كامل منطقة بادية السويداء، أواخر العام الماضي 2018، بعد عمليات مركزة ودقيقة ومواجهات مع تنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة.

    انظر أيضا:

    مسؤول كردي: "قسد" مستعدة للتعاون مع الجيش السوري ضد التواجد التركي بشرط
    المصالحة الروسي : أكثر من 360 لاجئا يصلون لمناطق يسيطر عليها الجيش السوري
    الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريفي حماة وإدلب
    برلماني: أكثر من 80 % من النجاح بتحرير سوريا من الإرهابيين يعود لروسيا مع الجيش السوري
    الكلمات الدلالية:
    السويداء, ريف حماة الشمالي, داعش الإرهابي, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تفتح أزهار شجر الكرز (ساكورا) بالقرب من معبد جيمينغ في نانجينغ، الصين 14 مارس/ آذار 2019
    جنة على الأرض... تفتح أزهار الكرز حول العالم
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك