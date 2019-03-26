الجيش السوري يقضي على مجموعات من "داعش" و"كتائب العزة" في ريفي السويداء وحماة

تمكن الجيش السوري من القضاء على مجموعة إرهابية تنتمي لتنظيم "داعش" الإرهابي في بادية السويداء الشرقية، فيما تمكنت وحدة عسكرية من إحباط محاولة تسلل مجموعة أخرى في ريف حماة الشمالي باتجاه المناطق الآمنة.

وذكرت وكالة "سانا"، اليوم الثلاثاء، أن "وحدة من الجيش العربي السوري قضت على مجموعات إرهابية حاولت التسلل باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي".

© Sputnik . Iliya Pitalev الجيش السوري يسحق 25 إرهابيا صينيا... والكورنيت يطيح بـ 15 آخرين شمال حماة

وبحسب الوكالة، فإن "وحدة من الجيش قضت على مجموعات إرهابية من تنظيم "كتائب العزة" حاولت التسلل من محور بلدة لحايا باتجاه المناطق الآمنة بريف حماة الشمالي".

وعلى محور آخر، تمكنت وحدة من الجيش السوري من القضاء على مجموعة تنتمي لتنظيم "داعش" في بادية السويداء الشرقية.

ونقل موقع "مراسلون" عن مصادر ميدانية في ريف السويداء قيام وحدة من الجيش السوري بالقضاء على مجموعة من 5 إرهابيين ينتمون لتنظيم "داعش" كانت تختبئ في أحد الجروف الصخرية في المنطقة.

وأكدت المصادر أن العملية تمت في بادية السويداء الشرقية وفي منطقة الكرع، حيث نفذت وحدة الجيش السوري عملية خاطفة وسريعة أسفرت عن القضاء على 5 من إرهابيي "داعش" ، ونشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر لحظات ما بعد العملية.

وكان الجيش السوري أعلن تحرير كامل منطقة بادية السويداء، أواخر العام الماضي 2018، بعد عمليات مركزة ودقيقة ومواجهات مع تنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا ذات الطبيعة الجغرافية الوعرة.