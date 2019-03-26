مصر تنفي خصخصة السكك الحديدية

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تم تداوله من أنباء عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية "عاري تماما عن الصحة".

وقال المركز، اليوم الثلاثاء، في بيان، نشرته وسائل الإعلام المصرية إنه "لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكاً للدولة، وأن دور القطاع الخاص ينحصر في الاشتراك بتطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية".

وأكدت وزارة النقل أنها تعمل على تحسين الخدمة، التي يستخدمها 350 مليون راكب سنويا.

ولقي 22 شخصا على الأقل مصرعهم، وأصيب أكثر من 40 آخرين، إثر حريق اندلع جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة.

وعلى إثر ذلك، قدم وزير النقل المصري، هشام عرفات، استقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والذي بدوره، كلف وزير الكهرباء والطاقة المتجددةمحمد شاكر بالقيام مؤقتا بمهام وزير النقل بالإضافة إلى مهام منصبه، إلى أن تم تعيين الفريق كامل الوزير، وزيرا للنقل.