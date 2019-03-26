محمد بن راشد يغرد باللغة الأوزبكية ترحيبا برئيس أوزبكستان

غرد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس وزرائها، باللغة الأوزبكية ترحيبا برئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف.

ونشر الشيخ محمد بن راشد —عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء- صورة تجمعه مع رئيس أوزبكستان، وعلق عليها بسعادته بلقاء رئيس أوزبكستان، وأن الرئيس ميرضيائيف حريص على تلك الزيارة.

Биз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Араб Амирликларига давлат ташрифи билан буюрганидан жуда ҳам мамнунмиз. Ушбу ташриф икки давлатимиз ўртасидаги алоқаларда янги саҳифани очиб беради. pic.twitter.com/yaoe4qqWkw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 26, 2019

وأجرى الشيخ محمد مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات خاصة قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات وتبادل الخبرات بين البلدين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

من جانبه أعرب رئيس جمهورية أوزبكستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى ووجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة طشقند وقبلها سموه شاكرا ومقدرا هذه الدعوة الكريمة على أن يحدد موعدها في الوقت المناسب للطرفين.

وأعرب الرئيس الأوزبكي عن إعجابه بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى الميادين مبديا تطلعه إلى استفادة بلاده من تجربة الإمارات عموما ودبي خاصة التي وصفها بالمدينة الجميلة بشوارعها وأبراجها وبنيتها التحتية المتكاملة والحديثة مؤكدا أن هذه التجربة العظيمة وقصة النجاح الذي حققته هذه المدينة تستحق أن تكون مثالا يحتذى للعديد من المدن، بحسب صحيفة البيان.

وقد شهد حاكم دبي ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة بين البلدين منها اتفاقيتان بين صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية وأخرى على مستوى القطاع الخاص في الدولة بين إحدى الشركات الوطنية ووزارة الزراعة الأوزبكية.