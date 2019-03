محمد بن راشد يغرد باللغة الأوزبكية ترحيبا برئيس أوزبكستان

View this post on Instagram

Биз Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Бирлашган Араб Амирликларига давлат ташрифи билан буюрганидан жуда ҳам мамнунмиз. Ушбу ташриф икки давлатимиз ўртасидаги алоқаларда янги саҳифани очиб беради.

