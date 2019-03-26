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15:56 26 مارس/ آذار 2019
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    الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي

    محمد بن راشد يغرد باللغة الأوزبكية ترحيبا برئيس أوزبكستان

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
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    غرد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس وزرائها، باللغة الأوزبكية ترحيبا برئيس جمهورية أوزبكستان، شوكت ميرضيائيف.

    ونشر الشيخ محمد بن راشد —عبر حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء- صورة تجمعه مع رئيس أوزبكستان، وعلق عليها بسعادته بلقاء رئيس أوزبكستان، وأن الرئيس ميرضيائيف حريص على تلك الزيارة.

    وأجرى الشيخ محمد مباحثات مع رئيس جمهورية أوزبكستان تناولت تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مختلف المجالات خاصة قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات وتبادل الخبرات بين البلدين بما يعود بالخير والمنفعة على شعبيهما الصديقين.

    من جانبه أعرب رئيس جمهورية أوزبكستان عن سعادته بزيارة دولة الإمارات للمرة الأولى ووجه دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لزيارة طشقند وقبلها سموه شاكرا ومقدرا هذه الدعوة الكريمة على أن يحدد موعدها في الوقت المناسب للطرفين.

    وأعرب الرئيس الأوزبكي عن إعجابه بالنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في شتى الميادين مبديا تطلعه إلى استفادة بلاده من تجربة الإمارات عموما ودبي خاصة التي وصفها بالمدينة الجميلة بشوارعها وأبراجها وبنيتها التحتية المتكاملة والحديثة مؤكدا أن هذه التجربة العظيمة وقصة النجاح الذي حققته هذه المدينة تستحق أن تكون مثالا يحتذى للعديد من المدن، بحسب صحيفة البيان.

    وقد شهد حاكم دبي ورئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل عدد من مذكرات التفاهم والإتفاقيات الموقعة بين البلدين منها اتفاقيتان بين صندوق أبوظبي للتنمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية ومذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكية وأخرى على مستوى القطاع الخاص في الدولة بين إحدى الشركات الوطنية ووزارة الزراعة الأوزبكية.

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    أخبار الإمارات, حكومة دبي, محمد بن راشد, أوزبكستان, الإمارات
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