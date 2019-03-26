مباحثات روسية - سعودية لإبرام اتفاق بين وزارتي العدل

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على بدء التباحث مع الحكومة الروسية بشأن التوصل إلى التوقيع على اتفاقية بين وزارتي العدل في البلدين.

القاهرة — سبوتنيك. وأعلن المجلس، في بيان عقب انتهاء جلسته الأسبوعية ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (واس): "التباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي العدل في المملكة وروسيا الاتحادية".

وأعلنت وزارة العدل السعودية، في 19 أيار/ مايو الماضي، إبرام 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، لتضاف إلى عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية أبرمتها سابقا.

وتتضمن هذه الاتفاقيات تعزيز التعاون مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية، وتبادل الخبرات والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية.

وتسعى السعودية لإبرام اتفاقيات قضائية مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين واليابان والنرويج وتركيا وإسبانيا وماليزيا والأرجنتين والجزائر والأردن ولبنان والهند وإندونيسيا وأذربيجان والمالديف وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والبوسنة والهرسك، وغيرها من الدول.

وتمتلك وزارة العدل السعودية اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية موقعة مع نظيراتها في بريطانيا ومصر والمغرب وكازاخستان والسودان واليمن وأفغانستان وجيبوتي وأوزبكستان.

وتشارك الوزارة في 50 مؤتمرا وبرنامجا دوليا، تعنى بالمؤسسات العدلية والقضائية، ومكافحة غسل الأموال، وقضايا الإرهاب، والعدالة القضائية وحقوق الإنسان، وغيرها.