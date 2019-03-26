بعد صفقة "أوبر - كريم"... حاكم دبي يتحدث عن حلم عمره 20 عاما

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الثلاثاء، على صفقة استحواذ شركة "أوبر" على منافستها "كريم".

وقال حاكم دبي في تغريدة نشرها على حسابه عبر "تويتر": "قبل 20 عاما في عام 1999، أسسنا في صحراء دبي مدينة للإنترنت والتجارة الإلكترونية… شكك الكثيرون في هذه الفكرة… اليوم بيعت شركة كريم لأوبر بـ11 مليار درهم… وقبلها شركة سوق بعدة مليارات من الدراهم لأمازون".

وتابع قائلا "كلها شركات خرجت من صحراء دبي".

ومضى محمد بن راشد آل مكتوم بقوله "العالم يفتح الطريق لمن يعرف أين يريد الوصول".

وكانت شركة "أوبر" لخدمات النقل قد أعلنت عن إتمامها رسميا صفقة استحواذ مليارية كبرى مع منافستها في الشرق الأوسط، شركة "كريم".

ونشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" بمقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

In 1999, many people questioned our idea to establish Dubai Internet City in the desert. Two years ago, Amazon acquired the multi-billion dirham https://t.co/8r1e7dmLtG and today, Uber acquired Careem for Dh11 billion. These giant companies flourished from the "desert" of Dubai. pic.twitter.com/h9gkOXK8n9 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 26, 2019

وأشارت "أوبر" إلى أن تلك الصفقة "تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

كما أكدت "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بيان "أوبر"، وأعلنت أنها تدخل "الفصل الثاني" من تاريخها، بانضمامها إلى منظومة "أوبر" العالمية.