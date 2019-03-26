مسؤول: قطر تواصل مد شبكة الكهرباء الخليجية "رغم الحصار"

قال جمال علي الخلف، الرئيس التنفيذي لشركة أم الحول للطاقة، التي دشنها أمير البلاد تميم بن حمد، إنه تم الانتهاء من إنجاز المحطة خلال 15 شهرا فقط، "وهذه المدة تعتبر قياسية".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب الافتتاح الرسمي للمحطة إنه "تم إنجاز المشروع على مراحل، وكل مرحلة يتم الانتهاء من إنجازها يتم تشغيلها وضخ إنتاجها في الشبكة"، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

© AP Photo / Mark Lennihan قطر تبني أحد أكبر معامل الطاقة الشمسية وتستعد لاستبدال حافلات الديزل

وأشار إلى أن "هناك ما بين 14-15 ألف عامل عملوا على بناء المشروع في فترة الذروة، وبلغ عدد ساعات العمل 69 مليون ساعة دون حوادث، كما أن المحطة تتمتع بكفاءة عالية وتستخدم أعلى المعايير الصديقة للبيئة عالميا".

وأوضح أن المحطة تنتج حاليا نحو ألف ميغاوات، في حين أن طاقتها الإنتاجية القصوى تقدر بـ2.520 ميغاوات، وزاد: "نحن ننتظر ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف للوقوف على أداء المحطة خلال تلك الفترة".

وأشار إلى أن هناك فائضا لإنتاج الكهرباء في الدولة، حيث وصل أقصى حمل للطاقة 8500 ميغاوات مقابل طاقة إنتاجية بنحو 11 ألف ميغاوات، وبالتالي هناك فائض في الطاقة يمكن استخدامه في الظروف الطارئة.

وقال "على الرغم من الحصار، لا نزال مرتبطين بالشبكة الكهربائية الخليجية، وأي دولة بحاجة إلى الكهرباء، فإن قطر مستعدة لتوفير الطاقة كلما دعت الحاجة لذلك".

"بمعنى آخر لدينا مزيد من الطاقة الكهربائية بإمكاننا أن نوقف التوربينات الغازية ونحفظ هذه الطاقة للحالات الطارئة، لكن هناك دول أخرى تحتاج إلى هذه الطاقة. نحن جاهزون لدعم الدول الأخرى، لكن أي دولة تحتاج إلى الطاقة من دولة قطر، فإننا منفتحون لتوصيل هذه الطاقة الكهربائية متى احتاجوا إليها أو الحالات الطارئة".

علاوةً على أن المحطة تغطي احتياجات (3-4) سنوات مقبلة، وتعتبر تخطيطاً جيداً للمستقبل، وإذا ارتأت الدولة حاجة إلى بناء محطة أخرى، فنحن جاهزون لذلك، فالأرض موجودة والبنية الأساسية والخبرات موجودة لدينا، لكن الآن وحتى السنوات القليلة المقبلة في ظل وجود هذه المحطة لن نواجه أي نقص في الكهرباء أو الماء.