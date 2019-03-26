"الحمى الصفراء" كابوس يهدد حياة السودانيين ومخاوف من انتقالها إلى مصر

بدأت حملة تطعيم ضد الحمى الصفراء، يوم أمس الإثنين، في مدينة ساكورا بجنوب السودان في ولاية غابودوي. حيث سيتم تطعيم نحو 20 ألف شخص.

جاء في تقرير لمنظمة الصحة العالمية "أطلقت وزارة الصحة، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها، في ساكورا بولاية غابودوي حملة للتطعيم ضد الحمى الصفراء، وسوف تضم الحملة 19578 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و65 عامًا".

الخرطوم في 2مارس 2019- السودان يستعد لحماية أكثر من 8 ملايين شخص في أكبر حملة تطعيم وقائية ضد الحمى الصفراء: وزارة الصحة الإتحاديه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (GAVI) ومنظمة اليونيسيف- للمزيد من المعلومات: https://t.co/nQVjNRZC0G pic.twitter.com/dopNtjc2Uu — WHO Sudan (@whosudan) March 20, 2019

وكان سبب الحملة هو العثور على ثلاث حالات من الحمى الصفراء في ساكورا في 29 نوفمبر من العام الماضي. وأجرى فريق من الخبراء دراسات وبائية وحشرية ومخبرية، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، لتحديد مدى تفشي المرض وتحديد النواقل وتقييم خطر الوباء، وفق موقع "sudantribune".

كما توضح منظمة الصحة العالمية، فإن حملة التطعيم الحالي "جزء من استراتيجية عالمية للقضاء على الحمى الصفراء بحلول عام 2026".

وآخر مرة تم فيها تسجيل تفشي هذا المرض في إقليم جنوب السودان في مايو 2003 (عندما كان السودان موحدا)، حيث أصيب في ذلك الوقت 178 شخصًا، ولقي 27 شخصا حتفهم آنذاك.

مخاوف من انتقال الحمى الصفراء إلى مصر

هناك مخاوف من انتقال الحمى الصفراء من السودان إلى مصر، حيث تم عزل، في وقت سابق، 25 راكبا في مطار القاهرة الدولي، من جنسيات مختلفة فور وصولهم من الخرطوم لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

🔴 عزل 25 راكبا بالمطار لعدم حملهم شهادات الحمى الصفراءhttps://t.co/bkXP1MV0xA pic.twitter.com/IRqWapzfTq — بوابة أخبار اليوم (@akhbarelyom) March 21, 2019

وتم عزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم، مشرف إسعاف المطار، إلى مستشفى الحميات.

الحمى الصفراء هي مرض ينتشر عن طريق بعض أنواع البعوض في المناطق المدارية في إفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية. ومن أعراضه هي الحمى واليرقان والغثيان. في بعض الحالات، تكون الحمى الصفراء مصحوبة بقصور كلوي أو كبدي حاد، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى وفاة المرضى.