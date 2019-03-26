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16:52 26 مارس/ آذار 2019
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    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

    العاهل الأردني يبدأ الأربعاء جولة تشمل 4 دول

    © AP Photo / Manish Swarup
    العالم العربي
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    يبدأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، غدا الأربعاء، جولة خارجية تشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا، ويختتمها بزيارة تونس لرئاسة وفد بلاده إلى أعمال القمة العربية.

    عمان — سبوتنيك. أفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الهاشمي بأن "الملك عبد الله الثاني يبدأ يوم غد الأربعاء جولة تشمل المغرب وإيطاليا وفرنسا وتونس".

    عبد الله الثاني ملك الأردن
    © REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU
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    ويستهل العاهل الأردني جولته بزيارة للعاصمة المغربية الرباط، حيث يجري مباحثات مع الملك محمد السادس، في إطار التنسيق والتشاور القائم بين البلدين حيال قضايا المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والقدس ودعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنسيق الجهود بين المؤسسات العربية المعنية بدعم المقدسيين.

    كما تأتي زيارة عاهل الأردن للمغرب كمحطة مهمة — حسب نشرة الديوان الملكي التي تشير إلى أنها تأتي ضمن جهود العاهل الأردني لتعزيز التعاون مع الدول العربية وتفعيل العمل العربي المشترك، باعتباره أحد أهم السبل لمواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية وتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهو ما أكدت عليه القمة الثلاثية (الأردنية، المصرية، العراقية) والتي عقدت في القاهرة يوم الأحد الماضي.

    ويزور العاهل الأردني، ترافقه الملكة رانيا العبد الله، مدينة أسيزي في إيطاليا لتسلم جائزة مصباح السلام لعام 2019، التي تمنح للعاهل الأردني تقديرا لجهوده في تعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم.

    وتأتي زيارة العاهل الأردني إلى إيطاليا استمرارا لجهوده في الدفاع عن الإسلام وإبراز صورته الحقيقية القائمة على التسامح والاعتدال واحترام الآخر، إضافة إلى التأكيد على أهمية التصدي لظاهرة الخوف من الإسلام (إسلاموفوبيا).

    ويلقي عاهل الأردن الكلمة الرئيسية في حفل تسلم الجائزة، الذي ستشارك به المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي فازت بالجائزة العام الماضي.

    ومن المقرر أن يلتقي العاهل الاردني مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي لبحث العلاقات بين الأردن وإيطاليا وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى التطورات الراهنة في المنطقة.

    وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
    © REUTERS / MAX ROSSI
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    ويغادر الملك عبد الله الثاني إيطاليا إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون.

    ويشكل تواصل العاهل الأردني مع قيادات دول أوروبية أولوية دبلوماسية للأردن، خصوصاً في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية، بهدف التأكيد على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدعم جهود تحقيق السلام في المنطقة.

    ومن فرنسا، يتوجه عاهل الأردن إلى تونس للمشاركة في أعمال القمة العربية، ويلقي كلمة بلاده خلال الجلسة الافتتاحية للقمة صباح 31 آذار/مارس الجاري. 

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    الكلمات الدلالية:
    المغرب, تونس, فرنسا, العاهل الأردني, الأردن, ألمانيا, الملك عبد الله الثاني
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