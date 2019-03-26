بعد غيابه عن جلسة قصر اليمامة... ولي العهد السعودي يلتقي وزير الدفاع الصيني

بحث الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في مكتبه بالمعذر اليوم الثلاثاء، مع مستشار الدولة وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، الفريق أول وي فونغ خاه، تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الدفاعي، وفرص تطويره.

© REUTERS / POOL الملك سلمان يستقبل وزير الدفاع الصيني

وحضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد العايش، والمستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، وقائد قوة الصواريخ الاستراتيجية الفريق ركن جارالله العلويط، وعدد من المسؤولين والوفد الرسمي للضيف الصيني.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل وزير الدفاع الصيني، بقصر اليمامة في العاصمة الرياض، صباح اليوم الثلاثاء.

وحضر اللقاء بين الوزير الصيني والملك سلمان، وزير الداخلية، ووزير الخارجية، والقائم بالأعمال في السفارة الصينية لدى المملكة، وغاب عن اللقاء ولي العهد محمد بن سلمان ونائب وزير الدفاع خالد بن سلمان.