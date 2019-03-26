سياسي سوري: قرار ترامب يقضي على إمكانية أية تسوية

أكد مستشار وزير الإعلام السوري الدكتور بسام أبوعبد الله، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" أن قرار ترامب هو انتهاك للقانون الدولي وقرارت الأمم المتحدة، وقال: "واضح من الردود العالمية أن لا أحد يحترم هذا القرار ولا يأخذ به، هذا من جانب، ومن جانب آخر هذا القرار يقضي على إمكانية أية تسوية سلمية، وبالتالي يكشف حقيقة الحرب على سوريا وأهدافها الحقيقية، وأعتقد أن هذا الأمر قد ينقل إلى الأمم المتحدة."

وتابع بقوله:

"أراد ترامب من خلال قراره هذا أن يقدم ولاءه للوبي الصهيوني الذي يلعب دورا أساسيا في الانتخابات الأمريكية ولأسباب داخلية، كما أنه أراد أن يدعم بنيامين نتنياهو في انتخاباته في شهر نيسان/ أبريل المقبل، لكن من ناحية أخرى ارتكب خطأ استراتيجيا كبيرا، فقد قضى على أية إمكانية لأية تسوية، وأعطى المبرر لوجود المقاومة، وهذه نقطة أساسية على صعيد المنطقة، ومن خلال ما رأيناه، بدون مقاومة تحمي دول المنطقة لا يمكن لأمريكا أن تحترمها أبدا".

وأشار أبو عبد الله إلى أن توقيت اتخاذ ترامب لقراره يرجع: "إلى الضجة الإعلامية لتقرير مولر بشأن مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ووصول ترامب إلى سدة الحكم. وبعدما برأ مولر ترامب من كل التهم، ذهب الرئيس ترامب إلى اتخاذ قراره بشأن الجولان السوري المحتل، وهناك علاقة بين قرار ترامب وتبرئته من التهم الموجهة إليه إضافة إلى علاقة قراره وإدخال الأسلحة إلى شرق سوريا، كما أن قرار الرئيس الأمريكي سيوتر الأوضاع في المنطقة".

من جهته، قال نائب رئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين:

" ندين قرار ترامب غير المدروس بشأن مرتفعات الجولان، وبرأيي فإن ذلك يظهر الدعم الكبير الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل كحليف، من أجل أن تحقق أهدافها بما في ذلك في سوريا".

واختتم بقوله "سيؤدي قرار الرئيس ترامب إلى تفاقم الوضع في الشرق الأوسط، وهذا بدوره سيؤدي إلى توحد المصلحة الروسية والسورية والأمم المتحدة وتركيا…وبدون شك أن قرار ترامب الطائش بشأن مرتفعات الجولان السورية مرة أخرى سيؤدي إلى تصاعد التوتر في المنطقة."