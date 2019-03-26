أبو الغيط محذرا: الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس تغامر بعلاقاتها مع العرب

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن رفضه واستنكاره لما أعلنه كل من رئيس دولة هندوراس، ورئيس وزراء رومانيا، بشأن اعتزامهما نقل سفارة بلديهما إلى القدس، خلال أحد المحافل الأمريكية المؤيده لإسرائيل، الذي عقد في العاصمة واشنطن أمس الأول.

نقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الثلاثاء، عن أبو الغيط قوله: "بعض الدول التي تسعى لإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الإعلان عن نقل سفارتها إلى القدس، إنما تتورط في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة في عام 1967"، مؤكداً أن نقل السفارات إليها إجراء باطل ولا يغير هذه الوضعية، ولا يكسب الاحتلال أية صفة قانونية".

© Sputnik . Kristina Afanasyeva دولة جديدة تصف القدس بـ"عاصمة إسرائيل"

وقال عفيفي إن الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبر أن الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات "تغامر بصداقتها للعالم العربي، داعياً إياها إلى مراجعة سياستها السلبية التي لا تخدم تحقيق السلام في المنطقة".

ولفت عفيفي إلى أنه في حالة رومانيا، فإنه يبدو أن قرار نقل السفارة للقدس اتخذ على اساس اهواء شخصية لدى رئيسة الوزراء، وان الرئيس الروماني له تقدير مختلف للأمر من واقع ادراكه لتبعاته السلبية.

وأضاف عفيفي أن بعض الدول التي كانت قد أقدمت على خطوة مماثلة بنقل سفارتها إلى القدس — مثل جمهورية الباراجواي- قد تراجعت بالفعل عن هذا الموقف الخاطئ بعد دراسة متأنية لتبعاته السلبية والخطيرة، داعيا الهندوراس ورومانيا لإجراء مراجعة مماثلة لمواقفهما.

وكشف عفيفي أن القمة العربية التي تعقد في تونس مطلع الأسبوع المقبل، سوف تدرس هذا الأمر.