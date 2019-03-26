نصر الله حول قرار ترامب: ليعرف الجميع قيمتهم الحقيقية عند واشنطن

اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن الولايات المتحدة لا تصلح أن تكون وسيطا نزيها لعملية السلام، على خلفية إعلان واشنطن السيادة الإسرائيلية على الجولان السوري، مطالبا القمة العربية المرتقبة في تونس بسحب المبادرة العربية للسلام.

القاهرة — سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة له اليوم الثلاثاء، "لا يمكن أن يكون هذا الدعم المطلق لإسرائيل راعيا لما يسمى بعملية السلام أو وسيطا نزيها لها، وها هو الآن يوجه ضربة قاضية لما يسمى بعملية السلام في المنطقة، القائمة على أساس الأرض مقابل السلام".

© AFP 2019 / STRINGER نصر الله يتحدث عن الأسباب الحقيقة من مؤتمر وارسو

وطالب نصر الله القادة العرب بسحب المبادرة العربية للسلام، قائلا "إذا كان هناك بقية شرف وضمير في الدول العربية، يجب أن تقوم قمة تونس بإعلان سحب المبادرة العربية للسلام التي قررتها في بيروت 2002 والعودة لنقطة الصفر".

ورد الأمين العام لـ"حزب الله" على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائلا "أحد الذين يقفون عائقا أمام أحلام اللبنانيين هي إسرائيل ومن يدعم إسرائيل وعلى رأسهم بومبيو ومن يفرض العقوبات على لبنان ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين".

وأضاف نصر الله "الذي وضع الشعب اللبناني في خطر منذ 1948 هي إسرائيل التي تحميها أمريكا".

وتساءل نصر الله ردا على تصريحات بومبيو: "أين ينشر حزب الله الدمار في لبنان؟ من ينشر الدمار في المنطقة هو أنتم يا سيد بومبيو وقادتكم".