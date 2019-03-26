نصر الله حول قرار ترامب: ليعرف الجميع قيمتهم الحقيقية عند واشنطن

القاهرة — سبوتنيك. وقال نصر الله، في كلمة له اليوم الثلاثاء، "لا يمكن أن يكون هذا الدعم المطلق لإسرائيل راعيا لما يسمى بعملية السلام أو وسيطا نزيها لها، وها هو الآن يوجه ضربة قاضية لما يسمى بعملية السلام في المنطقة، القائمة على أساس الأرض مقابل السلام".
ورد الأمين العام لـ"حزب الله" على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قائلا "أحد الذين يقفون عائقا أمام أحلام اللبنانيين هي إسرائيل ومن يدعم إسرائيل وعلى رأسهم بومبيو ومن يفرض العقوبات على لبنان ويمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين".
وأضاف نصر الله "الذي وضع الشعب اللبناني في خطر منذ 1948 هي إسرائيل التي تحميها أمريكا".
وتساءل نصر الله ردا على تصريحات بومبيو: "أين ينشر حزب الله الدمار في لبنان؟ من ينشر الدمار في المنطقة هو أنتم يا سيد بومبيو وقادتكم".
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