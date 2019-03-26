نائب لبناني: روسيا دولة عظمى ودورها مركزي في مساعدة لبنان وحماية الأقليات

وقال في حديث خاص لـ"سبوتنيك" تعليقاً على زيارة الرئيس اللبناني إلى موسكو، "إن روسيا لها دور مركزي في مساعدة لبنان على إيجاد حل لمشكلة النازحين السوريين عبر الثقل الذي تتمتع به على الساحات الدولية وعبر الثقل الذي تتمتع به على الساحة السورية أيضاً، وروسيا لها دور مركزي أيضاً في حماية الأقليات في الشرق الأوسط ولبنان مجموعة أقليات".
وشدد الفرزلي أن زيارة الرئيس اللبناني إلى روسيا حتماً سيكون لها نتائج إيجابية.
ورأى أن روسيا لها دور في خلق شكل من أشكال التوازن، والحؤول دون استفراد الأطماع الأميركية في الساحة الشرق أوسطية، و باستطاعتها لعب دور مركزي وقد لعبته في سوريا بشكل واضح وبالتالي تستطيع أن تعلبه في كل مكان في أنحاء المنطقة عندما يكون الموقف نابع من مصلحة شعوب المنطقة وحتى من مصلحة روسيا.
وحول قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بسيادة إسرائيل على منطقة الجولان قال الفرزلي "هذا قرار لا يحمل إلا التأكيد على مقولة أنه يوجد سياسة للولايات المتحدة الأمريكية في الشرق وهناك قرار إسرائيلي تنفذه الولايات المتحدة الأمريكية".
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