انتهاء أزمة المصريين المحتجزين في أوغندا

قال سفير مصر لدى أوغندا، طارق سلام، إن أزمة المصريين لدى السلطات الأوغندية انتهت.

© REUTERS / Charles Platiau تزامنا مع أزمة "سد النهضة"... مصر تبدأ تنفيذ 5 سدود في أوغندا

وأشار السفير في تصريحات لموقع " الرئيس نيوز "، المحلي المصري إلى "أن السلطات الأوغندية أفرجت عن المصريين المحتجزين على دفعتين، حيث تم الإفراج عن 14 مصريا ضمن الدفعة الأولى، في 18 مارس الجاري، كما تم الإفراج عن 9 مصريين ضمن الدفعة الثانية، في 24 مارس الجاري".

وبحسب الموقع فإن "السفير أكد أنه ليس هناك أيه معلومات مؤكدة عن محتجزين آخرين".

وأعلن السفير في 17 مارس الماضي، أنه أجرى مفاوضات مع السلطات الأوغندية بشأن الـ 14 مصريا المحتجز لديهم، وتم الاتفاق على ترحيلهم على دفعات.

وكانت السلطات الأوغندية قد أعلنت القبض على عدد من المصريين، كان يُقدر عددهم 14 مصريا، منتصف الشهر الجاري، لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع في الشارع دون تصريح.

وتواصلت السفارة مع السلطات الأوغندية لمتابعة موقفهم، فيما أوضحت السلطات الأوغندية أن المصريين رفضوا الإفصاح عن المصدر الذي منحهم الإقامات المزورة.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في 18 مارس الجاري، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، في إنهاء أزمة 14 مصريا كانوا محتجزين هناك.