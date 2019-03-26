انتهاء أزمة المصريين المحتجزين في أوغندا

وبحسب الموقع فإن "السفير أكد أنه ليس هناك أيه معلومات مؤكدة عن محتجزين آخرين".
وأعلن السفير في 17 مارس الماضي، أنه أجرى مفاوضات مع السلطات الأوغندية بشأن الـ 14 مصريا المحتجز لديهم، وتم الاتفاق على ترحيلهم على دفعات.
وكانت السلطات الأوغندية قد أعلنت القبض على عدد من المصريين، كان يُقدر عددهم 14 مصريا، منتصف الشهر الجاري، لحملهم إقامات مزورة وتورطهم في تجارة بضائع في الشارع دون تصريح.
وتواصلت السفارة مع السلطات الأوغندية لمتابعة موقفهم، فيما أوضحت السلطات الأوغندية أن المصريين رفضوا الإفصاح عن المصدر الذي منحهم الإقامات المزورة.
وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في 18 مارس الجاري، نجاح جهود السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، في إنهاء أزمة 14 مصريا كانوا محتجزين هناك.
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