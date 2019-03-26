بالصور... آلاف السوريين يحتشدون في الساحات تنديدا بقرار ترامب حول الجولان

ندد آلاف السوريين من خلال وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات السورية، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد شهدت كل من محافظات حمص ودمشق والسويداء والقنيطرة ودرعا واللاذقية وحلب والحسكة وحماة (مدينة السلمية) وقفات احتجاجية شملت جهات رسمية وشعبية تنديدا بالقرار الأمريكي وتأكيدا للهوية السورية للجولان المحتل.

وفي مدينة حمص شاركت فعاليات فكرية ودينية وثقافية وشعبية في الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى فرع حزب البعث اليوم منددين بإعلان ترامب ومؤكدين أنه انتهاك لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وقال أمين فرع حمص لـ"حزب البعث العربي الاشتراكي" عمر حورية "نقف اليوم ضد إعلان جائر أطلقه ترامب باعترافه بضم الجولان السوري المحتل إلى الكيان الصهيوني".

وشهدت جامعة البعث في حمص وقفة احتجاجية طلابية وحزبية تنديدا بإعلان ترامب.

من جهة ثانية عبر الأهالي في محافظة السويداء عن قناعتهم بأن "الجولان جزء من تراب سوريا وجغرافيتها وتاريخها".

كما احتشد أهالي السويداء بفعالياتها المختلفة أمام مبنى المحافظة صباح اليوم "شجبا وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان العربي السوري المحتل".

وأكد محافظ السويداء عامر العشي أن "كل الأحداث والجرائم والقرارات المتلاحقة في المنطقة التي أعلنها ترامب تكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية المتغطرسة التي تنفذ أوامر الصهيونية"، وشدد على أن الجولان عربي سوري باعتراف المجتمع الدولي وكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي درعا، عبرت فعالياتها عن رفضها للقرار الأمريكي وتأكيدها أن الجولان سيعود إلى الوطن مهما طال الزمن.

ونظمت الفعاليات الحزبية والرسمية والشعبية في محافظة درعا وقفة احتجاجية في ساحة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي تنديدا بإعلان ترامب مؤكدين أن الجولان المحتل سيعود إلى سوريا.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام السورية والفلسطينية ولافتات كتب عليها "قسماً سيعود الجولان" و"إيماننا مطلق بعودة الجولان" و"تصريحات ترامب لا تغير هوية الجولان السوري".

أما في محافظة الحسكة، فقد نظمت الفعاليات الرسمية والشعبية وقفة استنكار وتنديد بإعلان ترامب وللتأكيد على هوية الجولان السورية.

وقالت الوكالة أن "المشاركين رفعوا خلال الوقفة أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة لافتات حملت عبارات تندد بالقرار الصهيو أمريكي حول الجولان المحتل وتؤكد على عروبة الجولان السوري موجهين التحية لأهلنا الصامدين في الجولان السوري المحتل".

وفي مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، نظم أهالي المدينة والفعاليات الاجتماعية والدينية وقفة احتجاجية أمام ساحة المركز الثقافي العربي صباح اليوم استنكارا لقرار ترامب.

وفي محافظة حماة، نظم الآلاف من أهالي مدينة السلمية بالمحافظة وقفة احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل.

وشهدت مدينة حلب حشود شعبية في ساحة سعد الله الجابري استنكارا وتنديدا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري المحتل.

كما شهدت محافظات اللاذقية والقنيطرة ودير الزور وقفات احتجاجية مماثلة، كما شهدت ساحة الأمويين في دمشق وقفة احتجاجية للتنديد بالقرار الأمريكي.