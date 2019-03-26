الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بتهديد الملاحة الدولية باستخدام قوارب وخبراء إيرانيين

اتهم المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد عبده عبد الله مجلي، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، باستمرار تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

القاهرة — سبوتنيك. ووفقاً لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، قال العميد مجلي، بمؤتمر صحفي اليوم في مدينة مأرب، إن: "ميليشيا الحوثي الانقلابية تستخدم مواقع في المياه الدولية للتدريب على القيام بأعمال إرهابية مستخدمة قوارب بحرية، بتدريب من قبل خبراء إيرانيين".

وأكد مجلي:

"التزام الجيش بالهدنة بشأن مدينة الحديدة حسب توجيهات القيادة ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، رغم استمرار خروقات الحوثيين".

وأوضح أن: "الحوثيين ارتكبوا 1935 خرقاً في محافظة الحديدة، منذ البدء في تنفيذ الهدنة، أسفرت عن مقتل 110 مواطنين، وجرح 613 آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال".

وذكر أن:

"عناصر الحوثيين ارتكبت خلال 50 يوماً7921 انتهاكا بحق المدنيين، في مناطق حجور بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، أدت إلى مقتل 255 مدنياً، بينهم 20 طفلاً و30 امرأة، وجرح 480 آخرين".

وأكد:"عزم الجيش حسم المعركة مع الحوثيين، وأنه يتمتع بالروح المعنوية والقتالية العالية، وهو أكبر من أن تهزه الأقلام المرتعشة".

وأشاد المتحدث باسم الجيش اليمني "بدور التحالف العربي الداعم للشرعية"، مؤكداً أن "عاصفة الحزم، التي يصادف اليوم ذكرى انطلاقها، تمثل إعادة الحياة إلى العمل العربي المشترك".