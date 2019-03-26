البرلمان العراقي يعلن موقفه من قرار ترامب حول الجولان

أعلن مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، موقفه الرافض لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

أكد رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن قرار الرئيس الأمريكي، الاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على هضبة الجولان السورية، مرفوض، و يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي وهو تكريس لشرعية الاحتلال.

واعتبر الحلبوسي، قرار ترامب، تكريسا لاحتلال أرض عربية اغتصبت بالقوة.

ويقول رئيس البرلمان في نص البيان الصادر عن مكتبه: "إن الشعب العراقي بكل قواه السياسية، و ممثليه في البرلمان يؤيدون قرارات المجتمع الدولي التي تدعو لإنهاء الاحتلال، وأن موقف العراق الثابت هو أن الجولان أرضاً عربية محتلة تخضع لأحكام القانون الدولي و قرارات مجلس الأمن".

ندد آلاف السوريين من خلال وقفات احتجاجية في مختلف المحافظات السورية، اليوم الثلاثاء، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ووقع ترامب، أمس الإثنين، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 آذار/ مارس الجاري، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/ يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.