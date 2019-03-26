السعودية... تنويه مهم بشأن مطار أبها

أصدرت إمارة عسير في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تنويها هاما، بشأن تعليق الحركة الجوية في مطار أبها.

ويتعلق التنويه بشأن المدرج المؤقت لمطار أبها، إذ قالت الإمارة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": تنوه إمارة منطقة عسير إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت لمطار أبها، ليحل بديلا عن المدرج الرئيسي.

تنوه #إمارة_منطقة_عسير إلى أن #الهيئة_العامة_للطيران_المدني ستبدأ في تشغيل المدرج المؤقت لـ #مطار_أبها ليحل

بديلاً عن المدرج الرئيسي،وعليه فإنه سيتم تعليق الحركة الجوية بالمطار لمدة ٩ساعات

ابتداءً من الساعة ٦من مساء يوم الأربعاء

٢٧مارس حتى الساعة ٣ فجراً يوم الخميس٢٨مارس ٢٠١٩م. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) March 26, 2019

وأضافت أنه سيتم تعليق الحركة الجوية بالمطار لمدة 9 ساعات ابتداءا من الساعة 6 من مساء غد الأربعاء 27 مارس/ آذار الجاري، وحتى الساعة 3 فجرا يوم الخميس 28 مارس.

تؤكد #إمارة_منطقة_عسير إلى أن الإجراء يهدف إلى تطوير #مطار_أبها وإعادة تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد

الرحلات ، حيث سيستغرق إنجاز تطوير

المدرج شهرين ابتداءً من تاريخ ٢٨ مارس٢٠١٩م. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) March 26, 2019

وأكدت إمارة عسير قي بيانها، إلى أن الإجراء يهدف إلى تطوير مطار أبها، وإعادة تهيئته لاستيعاب الطائرات الكبيرة وعريضة البدن، بهدف مواكبة زيادة المسافرين ونمو عدد الرحلات، إذ سيستغرق إنجاز تطوير المدرج شهرين ابتداءا من تاريخ 28 مارس 2019.