بعد هجومه على والده... علاء مبارك يرد على إعلامي سعودي

نشر نجل الرئيس المصري الأسبق فيديو لهجوم إعلامي سعودي على الإعلامي المصري عمرو أديب، تطرق فيه إلى الحديث عن الرئيس المصري.

وكتب علاء مبارك تعليقا على الفيديو الذي نشره على "تويتر": "جاء على لسان الإعلامي السعودي إدريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب أن يصدر من إخوة أشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير تعودنا منهم دائما احترام وتوقير الكبير".

جاء على لسان الاعلامى السعودى ادريس الدريس لفظ عن الرئيس الأسبق مبارك ما كان يجب ان يصدر من اخوة اشقاء نكن لهم كل الاحترام والتقدير تعودنا منهم دائماً احترام وتوقير الكبير. pic.twitter.com/lb9HBJKAVF — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) March 26, 2019

وكان الإعلامي السعودي، إدريس الدريس، شن هجوما ناريا على المذيع عمرو أديب، متهمه بأنه يبدل مواقفه أكثر ما يبدل ملابسه، وجاء هذا الهجوم عقب انتقاد الأخير حوار الأمير الوليد بن طلال مع مجموعة قنوات "روتانا" الأسبوع الماضي.

وقال الدريس خلال تقديم برنامج الأسبوع في ساعة عبر قناة "روتانا خليجية"، مخاطبا أديب: "لا تعلمنا عن العربية ومجموعة MBC فهي قنواتنا السعودية والعربية التي نعرفها قبل أن تأتيها وتعمل بها قبل يومين وتزايد بها علينا، أنت تبدل مواقفك أكثر مما تبدل ملابسك؟ مثل ما انتشر مقطع طريف في كلامه عن مبارك لما كان في السلطة ثم انقلب عليه لما أصبح سلطة"، وهو اللفظ- سلطة- الذي اعتبره نجل مبارك إساءة لوالده.