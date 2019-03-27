السبسي: العلاقات السعودية التونسية في أعلى مستوى

قال الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إن "العلاقات السعودية التونسية في أعلى مستوى".

وأضاف السبسي في تصريحات لقناة "العربية" أن "المعارضة التونسية لا تعكس موقف تونس في الهجوم على السعودية".

وتحدث الرئيس التونسي عن أزمة الجزائر قائلا إن "الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام بواجبه لكن الشعب يريد وضع حد لهذه التجربة".

وعلق السبسي على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السورية المحتلة، قائلا إن "قرار الجولان قرار أميركي ولا يلزم العالم".

وأوضح الرئيس التونسي أنه "تم تجميد عضوية سوريا بقرار من الجامعة العربية"، مشيرا إلى أن "قمة تونس العربية ليست أول قمة تغيب عنها سوريا".