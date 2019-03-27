غارات إسرائيلية على قطاع غزة وسقوط صاروخ أطلق من القطاع داخل الأراضي الإسرائيلية

قال الجيش الإسرائيلي إن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية دون وقوع إصابات.

القدس — سبوتنيك. وبحسب بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي: "في أعقاب التقرير عن إنذار في منطقة عسقلان الصناعية، تم رصد صاروخ واحد من قطاع غزة سقط داخل الأراضي الإسرائيلية".

ودوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وذلك عقب شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على عدد من الأهداف داخل قطاع غزة.

وقال افيخاي ادرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له "قامت طائرات جيش الدفاع الحربية هذه الليلة بالإغارة على عدد من الأهداف الإرهابية جنوب قطاع غزة من بينها موقع عسكري وموقع لإنتاج الأسلحة التابعة لمنظمة حماس الإرهابية في خانيونس".

وأضاف ادرعي في بيانه "تم تنفيذ هذه الغارات ردّا على إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وإطلاق البالونات المتفجرة وإشعال شبكة التخفي في موقع لجيش الدفاع بوقت سابق اليوم".

وتابع ادرعي بالقول "منظمة حماس الإرهابية تتحمل مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه.

وختم بأن "جيش الدفاع مصمم على تنفيذ المهام الدفاعية عن مواطني إسرائيل ومستعد للسيناريوهات المختلفة".