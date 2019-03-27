"أنصار الله" تعلن صد زحف للجيش في حجة والتحالف يشن 20 غارة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أمس الثلاثاء، مقتل وإصابة أعداد كبيرة من الجيش اليمني المدعوم من التحالف، بمواجهات في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله، عن مصدر عسكري، أن الجيش اليمني نفذ زحفا شرق جبل النار التابع إداريا لمديرية حرض شمال غربي حجة، ويقع بمحاذاة قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

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وأضاف أن "أنصار الله" أحبطت زحف الجيش اليمني بعد مواجهات استمرت ساعات، أسفرت عن مقتل وإصابة أعدادا كبيرة من المهاجمين.

وذكر أن مدفعية الجماعة قصفت تجمعات للجيش شرق مثلث عاهم في مديرية حرض، وفي مديرية حيران شمال غربي حجة، شوهدت على إثره سيارات الإسعاف تهرع إلى الأماكن المستهدفة.

إلى ذلك، شن طيران التحالف 20 غارة على مديريتي حرض وميدي شمال غربي حجة، حسب "المسيرة".

على مقربة من الحدود اليمنية السعودية، قالت "المسيرة" إن مقاتلي "أنصار الله" قنصوا جنديين سعوديين جنوب شرقي جحفان في قطاع جيزان.

أما في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، أعلن الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"مقتل وإصابة عدد من مقاتلي "أنصار الله" بقصف مدفعي استهدف تجمعات لهم في شارع الخمسين شمال غربي مدينة تعز.

وأشار إلى أن القصف يأتي عقب إفشال محاولة تسلل للجماعة في أطراف وادي الزنوج غرب مدينة تعز، وتكبيدها خسائر في العدد والعدة.