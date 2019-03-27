بالصورة...تغريدة لوزير الخارجية اللبناني يعلق على لقائه مع بوتين

قام وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، يوم أمس الثلاثاء، بنشر تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" مرفقة بصورة جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين بموسكو.

وأرفقت الصورة بتعليق من وزير الخارجية اللبناني الذي قال: "مع الرئيس بوتين يكون الحديث عميقا واستراتيجيا من المشرق إلى العالم، من التنوع إلى مقاومة الإرهاب، من القدس إلى الجولان، من النفط إلى الغاز، من السياحة إلى الزراعة… أساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد".

مع الرئيس بوتين يكون الحديث عميقاً واستراتيجياً من المشرق الى العالم، من التنوع الى مقاومة الارهاب، من القدس الى الجولان، من النفط الى الغاز، من السياحة الى الزراعة… اساسه تاريخ غني وأفقه مستقبل واعد GB pic.twitter.com/8lz5sEp17N — Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) March 26, 2019

واستمرت زيارة الوفد اللبناني للعاصمة الروسية موسكو يومين عقدت خلالها لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والروحية الروسية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية اللبنانية في موسكو.

وغادر عون والوفد المرافق، مساء أمس الثلاثاء، روسيا عائدا إلى بيروت بعد وداع رسمي في مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.