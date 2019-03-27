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08:48 27 مارس/ آذار 2019
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    حسن نصر الله

    مفاجأة... نصر الله يتنبأ بالاعتراف التالي لترامب بعد الجولان

    © AFP 2019 / Patrick BAZ
    العالم العربي
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    الموضوع:
    تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان وردود فعل العالم (95)
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    قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الجولان السوري المحتل هو استهانة واستهتار بالعالمين العربي والإسلامي.

    حسن نصر الله
    © AFP 2019 /
    نصر الله حول قرار ترامب: ليعرف الجميع قيمتهم الحقيقية عند واشنطن
    وأضاف حسن نصر الله، في كلمة له، مساء أمس الثلاثاء، أن "ترامب تجرأ على قراره حول الجولان بعد صمت العالم العربي عن مسألة القدس، مشددا على أن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي"، وذلك وفقا لموقع قناة "المنار".

    وتابع قائلا: "علينا أن نتوقع بعد مدة أن يخرج ترامب ويقول إنه يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية".

    وأفاد أمين عام حزب الله بأن "الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين هو المقاومة"، مؤكدا أن "الأولوية المطلقة للولايات المتحدة وحكوماتها المتعاقبة هي إسرائيل ولا مصالح تحترم حين تتعارض مع مصالحها".

    ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

    ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب، في 21 مارس/آذار الحالي، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.

    والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من حزيران/يونيو 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.

    الموضوع:
    تصريحات ترامب حول سيادة إسرائيل على الجولان وردود فعل العالم (95)

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