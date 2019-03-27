وثيقة تكشف راتب الملك سلمان وعدد من الأمراء (صورة)

تداول نشطاء سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قديمة تكشف الراتب الذي كان يتحصل عليه العاهل السعودي الملك سلمان بن العزيز، عندما كان أميرا عام 1939 ميلادية.

الوثيقة نشرها حساب ناشط سعودي على "تويتر"، يدعى "ناصر العودة" بالإضافة إلى حساب "أخبار السعودية"، والذي قال إنها من مؤتمر "الأرشيفات العربية.. تحديات وتطلعات"، وتبين رواتب أمراء السعودية في عام 1358 هجري (1939 ميلادي)، ومنهم الملك سلمان، و18 أميرا آخر.

كما أظهرت المبالغ التي كانت تصرف للأمراء آنذاك، وهم: (سلطان بن عبد العزيز، عبد الرحمن بن عبد العزيز، تركي بن عبدالعزيز، نايف بن عبد العزيز، والملك سلمان بن عبد العزيز، ومساعد بن عبد العزيز، وعبد المحسن بن عبد العزيز، وبدر بن عبد العزيز، وفهد بن سعود بن عبد العزيز، وفهد بن محمد بن عبد العزيز، وبندر بن محمد بن عبد العزيز)، وكان يصرف لهم 100 ريال شهريا، فيما كان يصرف للأمير فيصل بن تركي بن عبد العزيز راتب 400 ريال، والأمير عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز 300 ريال.

اليوم في مؤتمر #الأرشيفات_العربية_تحديات_وتطلعات

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شاهدت وثقيه تحتوي على رواتب اصحاب السمو الامراء عام ١٣٥٨

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الملك سلمان راتبه ميه ريال pic.twitter.com/SaAYRqmUHO — ناصر العوده ✈️ (@HoLSTN10) ٢٥ مارس ٢٠١٩

كما كان يصرف للأمراء: عبد الله بن عبد الرحمن، وسعود بن عبد الرحمن ألف ريال، والأمير محمد بن عبد الرحمن ألفي ريال، والأمير أحمد بن عبد الرحمن 600 ريال، والأمير مساعد بن عبد الرحمن 700 ريال.

الاحترافيه شوفوها هنا 👍🏻 pic.twitter.com/kS4YOzpHxh — ناصر العوده ✈️ (@HoLSTN10) ٢٦ مارس ٢٠١٩

​وأظهرت وثيقة أخرى أن الملك عبد العزيز يقول، إنه "لن يحج في ذلك العام، لتوفير المصاريف وإنفاقها على الفقراء والمساكين والمحتاجين في البلاد".