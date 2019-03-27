تسجيل
10:16 27 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    ناطحات السحاب في الدوحة، قطر

    قطر تتعهد بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا... ولكن

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية لولوة راشد الخاطر، أن "الأزمة الخليجية والانقسامات التي نتجت عنها أصبحت وضعا خاسرا يهدد أمن المنطقة".

    أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    رغم " أزمة المقاطعة"... أمير قطر يكشف "عن الصرح العملاق"
    وقالت الخاطر، في مقابلة مع موقع "المونيتور" في واشنطن، في إشارة إلى أزمة المقاطعة التي اندلعت في يونيو/حزيران 2017: "هذا بالتأكيد ليس موقفا صحيا وله عواقب أخرى كثيرة، بما في ذلك العواقب السياسية، على المنطقة بأكملها وسوف يعرض أمن المنطقة بشكل عام للخطر"، مبينة أنه "على الرغم من جهود الوساطة المتعددة بما في ذلك دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد اجتماعات بين الجانبين لم يتحقق تقدم كبير لحل الأزمة المستمرة منذ ما يقرب من عامين".

    وبشأن سوريا، قالت: "قطر ستكون جزءا من جهود إعادة الإعمار في سوريا، لكن هذا يتطلب وجود ضوابط وتوازنات معينة للتأكد من أن المستفيدين يتنفعون حقا من هذه الجهود". "وستكون هذه عملية جماعية، ليس فقط من جانب قطر، ولكن من الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية".

    أما المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين حركة طالبان والمفاوضين الأمريكيين، أوضحت الخاطر: "أحدث جولة من المفاوضات كانت الأطول على الإطلاق في تاريخ هذا الصراع، 16 يوما بلا توقف، لأننا لا نملك مصالح أنانية في هذا، لهذا السبب أعتقد أن أطراف المباحثات يثقون في قطر".

    وأعربت عن أمل قطر في أن " تتمكن الدوحة من تسهيل عملية سلام دائمة في أفغانستان ستشمل الجميع، ولن تستثني أحدا، وستضمن عدم ممارسة أعمال عنف ضد أي مدنيين أبرياء".

    انظر أيضا:

    ما هي شروط قطر للبقاء في مجلس التعاون الخليجي؟
    هجوم "غير مسبوق" من قطر على مجلس التعاون الخليجي وأمينه العام
    بعد دعوة قطر... إعلان القضايا التي تناقشها قمة مجلس التعاون الخليجي
    قطر: نخشى من دولة في مجلس التعاون الخليجي... بعد "إجراءات غير مسبوقة"
    أمير قطر: استمرار أزمة الخليج كشف عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي
    الكلمات الدلالية:
    مفاوضات الدوحة, حصار قطر, الأزمة القطرية الخليجية, إعادة إعمار سوريا, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, وساطة الكويت, أزمة مقاطعة قطر, دول المقاطعة, وزارة الخارجية القطرية, حركة طالبان, وزارة الخارجية الأمريكية, لولوة راشد الخاطر, أفغانستان, قطر, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    المشاركات في مسابقة ملكة جمال روسيا 2019 في موسكو
    انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في الشرق الأوسط
    اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان يلغم عملية التسوية في المنطقة
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك