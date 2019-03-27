قطر تتعهد بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا... ولكن

وبشأن سوريا، قالت: "قطر ستكون جزءا من جهود إعادة الإعمار في سوريا، لكن هذا يتطلب وجود ضوابط وتوازنات معينة للتأكد من أن المستفيدين يتنفعون حقا من هذه الجهود". "وستكون هذه عملية جماعية، ليس فقط من جانب قطر، ولكن من الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف الدولية".
أما المحادثات التي تستضيفها الدوحة بين حركة طالبان والمفاوضين الأمريكيين، أوضحت الخاطر: "أحدث جولة من المفاوضات كانت الأطول على الإطلاق في تاريخ هذا الصراع، 16 يوما بلا توقف، لأننا لا نملك مصالح أنانية في هذا، لهذا السبب أعتقد أن أطراف المباحثات يثقون في قطر".
وأعربت عن أمل قطر في أن " تتمكن الدوحة من تسهيل عملية سلام دائمة في أفغانستان ستشمل الجميع، ولن تستثني أحدا، وستضمن عدم ممارسة أعمال عنف ضد أي مدنيين أبرياء".
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