بالفيديو... عون يكشف عن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من اللاجئين السوريين في لبنان

كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، يوم أمس الثلاثاء، خلال لقائه وفدا من البرلمان الروسي (الدوما) برئاسة فياتشيسلاف فولودين في موسكو، عن الهدف الحقيقي للولايات المتحدة من أزمة اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

وبثت قناة " MTV" اللبنانية مقطعا من اللقاء الذي جرى بين الوفد اللبناني والوفد البرلماني الروسي، وتطرقت إلى كلام الرئيس اللبناني الذي قال خلال اللقاء: "أميركا آخدي اللاجئين السوريين رهينة، وما بتِتركن إلا ما تاخود فدية حتى يفوتو على سوريا، ولبنان عم يتحمّل مشكلة اللاجئين اليوم".

وأضاف عون للوفد البرلماني الروسي: "من مصلحة أوروبا حل مشكلة النازحين، لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان ستدفع بهم إلى البحث عن بدائل، وستكون دول أوروبا وجهتهم الأولى".

واستمرت زيارة الوفد اللبناني للعاصمة الروسية موسكو يومين عقدت خلالها لقاءات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومع مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية والروحية الروسية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية اللبنانية في موسكو.

وغادر عون والوفد المرافق، مساء أمس الثلاثاء، روسيا عائدا إلى بيروت بعد وداع رسمي في مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو.