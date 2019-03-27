لطيفة التونسية توجه رسالة إلى ترامب بشأن الجولان

وقالت لطيفة في تغريدة أرفقتها بالنشيد الوطني السوري:"رغما عنك.. الجولان عربية سورية".
رغماً عنك.. الجولان عربية سورية.. ورغماً عنك نصرٌِ آتٍ وفتحٌ مُبين #الجولان_عربية_سورية #سوريا #الجولان pic.twitter.com/IaFAj3x0jk— Latifa Al-Tunisia (@latisol) March 25, 2019
وتابعت لطيفة: "ورغما عنك نصر آت وفتح مبين".
ووقّع ترامب، مرسوما يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب في 21 مارس/آذار الجاري، الذي قال فيه إن الوقت حان للولايات المتحدة لأن تعترف تماما بسيادة إسرائيل على الجولان.
والجولان أراض سورية تحتلها إسرائيل منذ الخامس من يونيو/حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر/كانون الأول 1981، الذي يطالب إسرائيل بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.
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