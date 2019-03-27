مقتل مسعف فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية

قتل شاب فلسطيني، يعمل مسعفا في الهلال الأحمر، اليوم الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوبي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، "استشهاد متطوع في الهلال الأحمر الفلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها صباح اليوم برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب الضفة الغربية".

استشهاد المسعف الفتى ساجد عبد الحكيم مزهر (17عاما) الذي أصيب بجراح خطيرة صباح اليوم في المواجهات مع قوات الاحتلال بمخيم الدهيشة. pic.twitter.com/oaqMkpo95k — بيت لحم تايمز (@Bethlehem_Times) March 27, 2019

​وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن الشاب هو ساجد عبد الحكيم حلمي مزهر (17 عاما)، وقتل عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه وهو بلباس الإسعاف يحاول إنقاذ الجرحى الذين أصيبوا في المواجهات.

من جانبها، لفتت وكالة "وفا" الفلسطينية أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في بطنه، وتم نقله إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا، وهناك أعلنت وفاته.

وكانت مواجهات وقعت بين الشبان والقوات الإسرائيلية إثر اقتحامها المخيم، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إصابة 4 شبان بأعيرة نارية.