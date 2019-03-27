ولي عهد دبي: صفقة "أوبر وكريم" الأغلى في المنطقة

قال حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي للإمارة إن صفقة استحواذ "أوبر" على شركة "كريم" هي الأغلي في المنطقة.

وبارك ولي عهد دبي للشركتين على الصفقة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

نبارك لشركتي "أوبر" و"كريم" الصفقة التي أعلناها اليوم؛ وهي الأكبر في القطاع التقني على مستوى المنطقة. يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبي وهي "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ونرجو لهما كل التوفيق. pic.twitter.com/TM8b7ZTVam — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 26, 2019

وتابع قائلا:"يسعدنا أن نرى مؤسسة عالمية كبرى تستحوذ على شركة انطلقت من دبي وهي "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار، ونرجو لهما كل التوفيق".

الصفقة تعكس الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التي نُرحب بها في دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 26, 2019

وأشار حمدان بن محمد إلى أن الصفقة تعكس "الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التي نُرحب بها في دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية".

الصفقة تعكس الأثر الإيجابي لفلسفة شراكتنا مع المشاريع والأفكار الواعدة التي نُرحب بها في دبي، ونحرص من خلالها على تهيئة البيئة اللازمة لنجاحها وصولاً إلى العالمية. — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) March 26, 2019

و​أضاف: "الاستثمار في إعداد بيئة تشريعية مرنة تراعي مصالح شركائنا، وإرساء أفضل البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية، والانفتاح على الأفكار المبدعة والطاقات الملهمة، تتجسّد ثمارها في نجاحات متميزة تؤكد قوة مسيرتنا نحو المستقبل".

ونشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" مقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".

وأشارت "أوبر" إلى أن تلك الصفقة "تعد الأضخم من نوعها في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط الكبير".

كما أكدت "كريم"، التي تتخذ من دبي مقرا لها، بيان "أوبر"، وأعلنت أنها تدخل "الفصل الثاني" من تاريخها، بانضمامها إلى منظومة "أوبر" العالمية.