بتهمة الخيانة العظمى ومساندة المتآمرين... إلغاء عضوية فنانين مصريين

وذكرت النقابة في بيان لها: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وأضاف البيان: "تُعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه"، بحسب موقع "بوابة الأهرام" الإخباري.

وبدأت حملة من وسائل إعلام مصرية ضد الفنانين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد لقائهما مع سياسيين أمريكيين في العاصمة الأمريكية واشنطن، في جلسة غير رسمية بالكونغرس الأمريكي.

وتقدم محامون ببلاغات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد الفنانين تتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، حسب صحف محلية مصرية.

​وأكدت النقابة أنها "لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذي يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".