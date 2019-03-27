تفاصيل لقاء الملك سلمان والمشير خليفة حفتر في القصر الملكي بالرياض

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أكد الملك سلمان "حرص المملكة على أمن واستقرار ليبيا، متمنيا للشعب الليبي التقدم والازدهار". وقالت الوكالة إنه "جرى خلال الاستقبال، بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية".
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل قائد الجيش الليبي ويبحث معه مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية.https://t.co/OTCCRXvqEg#واس pic.twitter.com/JeYiqbtZM1— واس (@spagov) March 27, 2019
وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أكد أن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيقوم بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن "القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر سيتوجه الأربعاء في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز".
وكانت الأمم المتحدة تنوي إجراء الانتخابات في ليبيا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول، كسبيل لإنهاء الصراع القائم منذ الإطاحة بنظام الراحل معمر القذافي، لكن تصاعد حدة العنف وعدم وجود تفاهم بين المعسكرين المتنافسين حال دون إجراء الانتخابات.
وتعيش ليبيا الآن حالة انقسام، بين حكومة معترف بها في طرابلس، وأخرى موازية في الشرق تحظى بدعم قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد.
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